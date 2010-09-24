Больше всего обращений по субсидиям ожидается в октябре и ноябре - Надрага

Больше всего обращений относительно назначения жилищных субсидий ожидается в октябре-ноябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА сообщил во время “часа правительства” в парламенте.

Он отметил, что по состоянию на 24 сентября относительно назначения субсидий по упрощенному порядку в соответствующие органы обратились 792 тыс. 200 семей, что «в 3,5 раза больше, чем получателей жилищных субсидий в июле этого года».

По словам В.НАДРАГИ, на сегодняшний день немного граждан обращаются за получением субсидий из-за того, что сохраняется теплая погода, и в домах не работают котлы и батареи, поэтому объем потребления газа является незначительным. Следовательно, коммунальные платежи не превышают порог, когда потребитель получает право на получение субсидии.

«Наибольшее количество обращений мы ожидаем в октябре-ноябре», - заметил министр.

В.НАДРАГА также сообщил, что, по прогнозам научно-исследовательского института Минтруда, количество получателей субсидий «на протяжении отопительного периода 2010-2011 года будет колебаться от 1 до 2,5 млн. семей, или до 9% всех украинских семей.

По словам В.НАДРАГИ, «количество субсидий резко возрастет, начиная с октября».

Он напомнил, что, в соответствии с постановлением правительства от 8 сентября, Министерству труда и социальной политики предоставлено право назначать субсидии на отопительный сезон на основании заявлений, которые были поданы гражданами в августе-сентябре текущего года. Министр отметил, что во второй раз им не придется подавать документы для получения субсидий.

Как сообщал УНИАН, 14 июля с.г. правительство утвердило мероприятия по усилению социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, которые предусматривают начисление субсидий трудоспособным гражданам в случае, если стоимость услуг превышает 15% совокупного дохода, и 10%, - для нетрудоспособных граждан.

Тогда министр труда и социальной политики В.НАДРАГА сообщил, что правительство сократило перечень документов, необходимых для начисления государственной помощи. В частности, по его словам, работающие граждане должны предоставить в органы социальной защиты заявление, декларацию о доходах и имущественном состоянии, а также справку о доходах, подтверждающую декларацию.

Министр уточнил, что для неработающих граждан (пенсионеров и инвалидов) достаточно лишь подать заявление для получения субсидии, а также декларацию о доходах, которая заполняется со слов претендента на получение субсидии.