Надрага: права на субсидии не будут иметь лишь владельцы нескольких авто или квартир

Права на получение субсидии на жилищно-коммунальные услуги не будут иметь лишь те граждане, в собственности которых находится несколько квартир, автомобилей, или работоспособные лица, которые длительное время не работают и не ищут себе работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр труда Василий НАДРАГА, комментируя информацию, что представители социальных служб ходят по домам, описывают имущество и на основании этого не начисляют субсидии.

В то же время, по его словам, даже при таких обстоятельствах субсидии все равно могут быть назначены в виде исключения по решению комиссий местных органов власти с учетом всех обстоятельств, сложившихся в семье. «Местные органы власти, образовав соответствующие комитеты, могут рассматривать, и им дано право решать вопрос относительно возможности назначения субсидий, несмотря на определенные противоречия», - сказал министр.

В.НАДРАГА отметил, что большинство решений комиссий относительно предоставления субсидий позитивны. При этом он сказал, что в системе социальной защиты работают полторы тысячи человек, и они не в состоянии обойти все семьи, которые подали заявки на получение субсидий.