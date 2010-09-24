Клюев поручил ускорить подготовку к отопительному сезону

Местные власти должны ускорить подготовку объектов энергетики и инфраструктуры к началу отопительного сезона.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в ходе селекторного совещания с руководителями областных государственных администраций, сообщает пресс-служба первого вице-премьера.

По словам А.КЛЮЕВА, не все поручения правительства по подготовке к новому отопительному сезону выполнены в полном объеме. В частности, комплексная подготовка жилых домов в Украине проведена на 99%. На сегодняшний день отстают от графика Севастополь (96,32%) и Киев (93,74%), а также Волынская (96,39%), Ивано-Франковская (95%) и Кировоградская (96,74%) области.

Котельные подготовлены в среднем по Украине на 99,7%, отстают Херсонская (98,5%), Ивано-Франковская (98,4%) и Кировоградская (98,5%) области, а также АР Крым (98,7%).

По словам первого вице-премьера, замена тепловых сетей произведена не полностью в Крыму (95,2%), Винницкой (94,3%), Львовской (94,9%) и Черновицкой (98,5%) областях (средний по Украине показатель – 99,8%).

Социальные объекты, в частности больницы, в среднем по Украине подготовлены к отопительному сезону на 99,9%. Отстают Крым (98,4%, не завершена подготовка двух больниц), Донецкая – 99,7% (1 больница) и Ивано-Франковская – 98,6% (1 больница) области.

По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства, все 20 тысяч школьных заведений и 12 тысяч детских садов готовы к началу отопительного сезона. Из 216 тыс. жилых домов к зиме в настоящее время готовы 213 тыс. Больше всего не готового к отопительному сезону жилья в Киеве (659 домов), в Ивано-Франковской области (229), в Крыму (227), в Кировоградской области (127) и Севастополе (126). Проведены 99% плановых ремонтов водопроводных сетей и 100% – канализационных. Осуществлен ремонт 9,3 млн. кв. м дорожного покрытия в городах, что составляет 94% от запланированного, худшие показатели в Севастополе (28%), Киеве (84%) и Винницкой области (88%).