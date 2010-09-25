МИД выступает за правовое разрешение конфликта вокруг строительства на Пейзажной аллее

Министерство иностранных дел Украины выступает за правовое разрешение конфликта, возникшего во время рассмотрения вопроса о строительстве на Пейзажной аллее в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по словам посла по особым поручениям МИД Украины Юрия ДОРОШЕНКО, Министерство иностранных дел намерено настаивать на сносе незаконно установленных гаражных боксов на принадлежащем ему земельном участку, поскольку в основе конфликта лежат интересы группы владельцев капитальных сооружений на Пейзажной аллее.

Министерство иностранных дел намерено разрешить конфликт исключительно в правовой плоскости.

В ситуации, сложившейся вокруг Пейзажной аллеи, недопустимо, чтобы на земельном участке, который находится в государственной собственности, остались незаконно построенные гаражи. До сих пор для нужд МИД не был выделен ни один земельный участок под строительство жилья для сотрудников, и на сегодняшний день участок на Пейзажной аллее является единственным, выделенным министерству под застройку, говорится в комментарии.

После получения всех необходимых выводов архитектурно-градостроительного совета, управление защиты исторического и культурного наследия Киева, а также после археологических исследований МИД начало проектирование жилого дома и оформление разрешения на строительство. Согласно проекту, предусмотрено соблюдение всех градостроительных норм, размещение на нижних этажах здания выставочных залов и других помещений для Национального музея истории Украины, а также обязательное благоустройство прилегающей территории и скверу.

На то время на участке располагался 21 гараж. Согласно решению Киевсовета, МИД должен был их снести, решить имущественные вопросы с людьми, что и было частично сделано. При содействии МИД удалось выкупить 11 гаражей. Остальные снесли согласно решению исполнительной службы после решения Хозяйственного суда Киева.

Таким образом, МИД намерен избежать вмешательства исполнительной службы по сносу незаконных сооружений, но имели место факты, в частности со стороны тех, кто использовал ситуацию для шантажа и вымогания необоснованных компенсационных сумм, отмечает Ю.ДОРОШЕНКО.

В 2005 году подготовительные работы к строительным работам на Пейзажной аллее были прекращены. Появились 9 капитальных гаражей, а для их прикрытия был разбит сквер.

В случае положительного решения вопроса строительства дома на этом участке именно МИД сможет наиболее рационально его использовать, поскольку будут учтены выводы ЮНЕСКО, мнение Киевсовета и общественности, пожелания людей, проживающих в соседних домах, отмечается в комментарии.