“Киевгорстрой”: решение суда не повлияет на выполнение обязательств перед инвесторами

Решение Хозяйственного суда Киева об аресте 80% акций акционерного общества “Холдинговая компания “Киевгорстрой”, а также структура собственности и состав акционеров не повлияют на хозяйственную деятельность и выполнение компанией своих обязательств перед инвесторами.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информационных коммуникаций АО ХК «Киевгорстрой».

В компании объяснили, что решение Хозяйственного суда Киева от 16 сентября принято в рамках заявленных требований истца: удовлетворен 1 пункт из 9 внесенных в ходатайство об обеспечении иска.

“Данное решение обусловливает единственное ограничение: с момента вступления его в силу новые владельцы 80% пакета акций АО ХК «Киевгорстрой» не могут продать указанные акции до решения судебного спора по существу. Соответственно, этот факт никоим образом не влияет на хозяйственную деятельность компании и выполнения ею своих обязательств, поскольку касается только прав акционеров, которые владеют данным пакетом, и которые приобрели ценные бумаги холдинга с инвестиционными, а не спекулятивными целями”, - говорится в сообщении.

При этом руководство «Киевгорстроя» акцентирует внимание общественности на том, что независимо от структуры собственности и состава акционеров, все обязательства холдинга перед инвесторами строительства объектов и другими юридическими и физическими лицами будут выполнены в полном объеме.

В компании добавили, что холдинг продолжит практику тесного партнерского сотрудничества с властью Киева, включая совместную работу по программе строительства жилья для пострадавших от аферы «Элита Центр». В плановом режиме будет продолжаться выполнение работ на НСК «Олимпийский», генеральным подрядчиком реконструкции которого является «Киевгорстрой».

“Руководство холдинга обращается к представителям СМИ с просьбой ответственно подходить к освещению корпоративных событий АО ХК "Киевгорстрой" и не нагнетать социальное напряжение, для которого нет никаких оснований. Со своей стороны АО ХК «Киевгорстрой» гарантирует регулярное информирование общественности о деятельности компании и обнародование официальной позиции по тем или другим вопросам”, - заверяют в компании.

В управлении также сообщили, что 19 сентября "Киевгорстрой" от компании-регистратора ООО "Адрем" в официальном порядке была получена информация о том, что по состоянию на 19 августа Киевский городской совет не входит в состав акционеров холдинга. “Новыми владельцами соответствующего пакета акций в настоящее время являются зарубежные инвестиционные компании: Atima Ltd, Investion Ltd, Akvista Ltd и др.”, - отметили в холдинге.

В компании напоминают, что «Киевгорстрой» получил официальное письмо, подписанное руководителями компаний Atima Ltd, Investion Ltd, Akvista Ltd. В нем, в частности, говорится, что перечисленные юридические лица как акционеры АО ХК «Киевгорстрой» ориентированы на долгосрочное сотрудничество и заинтересованы в динамическом развитии холдинговой компании. Как портфельные инвесторы, указанные компании не намерены непосредственно принимать участие в операционном управлении холдинга.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Хозяйственный суд Киева наложил арест на 80% акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой», которые были приобретены ФК «Новый регион» 29 июля 2009 года.

Суд решил для обеспечения иска частично удовлетворить требования Генеральной прокуратуры, в частности наложить арест на 80% акций холдинга, запретить ООО «Терминал-Реестр» и ООО «Адрем» осуществлять любые действия по внесению изменений в систему реестра владельцев акций «Киевгорстроя». Следующее рассмотрение дела в суде состоится 12 октября.

Генпрокуратура обратилась в суд в интересах Киевсовета и Главного управления коммунальной собственности КГГА к ООО «Финансовая компания «Новый регион», ООО «Компания «Терминал-Реестр», ООО «Адрем» о признании недействительным договора № Д-2009/07/29, заключенного 29 июля 2009 года ГУ коммунальной собственности КГГА и ООО «ФК «Новый регион» о купле-продаже 52 910 760 акций ХК «Киевгорстрой» и применение последствий его недействительности.

В иске отмечается, что ООО «ФК «Новый регион» должно вернуть обязательство (80% акций «Киевгорстроя») согласно акту приема-передачи территориальному обществу Киева в лице ГУ коммунальной собственности КГГА. При этом регистраторы – ООО «Компания «Терминал-Реестр» и ООО «Адрем» – должны внести записи в системы реестра владельцев именных ценных бумаг «Киевгорстроя» о переходе в собственность Киевского горсовета 52 910 760 акций.

2 сентября руководство холдинга заявило, что инвестиционные компании Atima Ltd., Investion Ltd. и Akvista Ltd. стали владельцами 80% акций АО ХК "Киевгорстрой".

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевскому территориальному обществу и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциируемых членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, которое составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22%, – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.