Договоры на поставки газа предприятиям ТКЭ будут заключаться только после 100% оплаты

ДК «Газ Украины» отмечает, что договоры с предприятиями коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на обеспечение природным газом в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. будут заключаться лишь при условии оформления актов сверки с компанией и 100% расчетов за потребленный энергоноситель, после чего будут выделяться плановые объемы природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что ДК «Газ Украины» выражает также обеспокоенность общим неудовлетворительным состоянием расчетов предприятий ТКЭ.

Так, по состоянию на 24 сентября т.г. задолженность теплоснабжающих предприятий (без АЭК «Киевэнерго») за потребленный в 2008-2010 гг. природный газ составляет 4,65 млрд. грн.

На протяжении этого периода наибольшая задолженность у предприятий ТКЭ Днепропетровской (821 млн. грн.), Донецкой (773 млн. грн.), Харьковской (732 млн. грн.) Луганской (375 млн. грн.), Одесской (258 млн. грн.), Запорожской (231 млн. грн.), Житомирской (123 млн. грн.), Львовской (123 млн. грн.), Киевской (110 млн. грн.), Ровенской (100 млн. грн.) областей, а также АР Крым (136 млн. грн.).

Столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» за 2008-2010 гг. задолжала ДК «Газ Украины» свыше 522,62 млн. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 84%).

По состоянию на 24 сентября т.г., предприятия ТКЭ рассчитались с ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. (с 01.10.09), на 79%. Долги теплоснабжающих организаций перед компанией за этот период превышают 2,1 млрд. грн.

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 01.10.2009 г. природный газ остается у предприятий ТКЭ Луганской (51%), Закарпатской (52%), Житомирской (64%) областей и г. Севастополь (57%).

На 100% обеспечили расчеты предприятия ТКЭ Николаевской и Черновицкой областей, на 96% - Полтавской, на 92% - Черкасской, на 90% - Львовской областей.

ДК «Газ Украины» подчеркивает, что стоимость потребленного на протяжении 2008-2010 гг. природного газа должна быть полностью (стопроцентно) оплачена до конца сентября.

Значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ, а также подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.

Из-за значительной задолженности предприятий ТКЭ за газ НАК «Нафтогаз Украины» вынуждена привлекать значительные кредитные ресурсы для своевременных (до 7 числа следующего за расчетным месяца) расчетов за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины "О теплоснабжении", ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.