Эксперты УЕФА осматривают украинские стадионы

В понедельник, 27 сентября, начался официальный визит в Украину большой группы экспертов УЕФА, которая прибыла для осмотра арен Львова, Харькова, Киева и Донецка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Местного организационного комитета Евро-2012, это первый из серии визитов, на протяжении которых руководители различных департаментов УЕФА и МОК Евро-2012 будут инспектировать места проведения мероприятий будущего турнира по своим направлениям.

«Эксперты по проведению мероприятий, по логистике, аккредитации, обеспечению телетрансляции, безопасности и другим отраслям знакомятся со спецификой каждой арены, чтобы обеспечить совершенную функциональность целого комплекса технических зон и прилегающих территорий стадионов во время проведения матчей европервенства», - объяснил руководитель МОК Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, для проведения таких подробных осмотров арен в 2011-2012 годах будет отведено ежемесячно по одному дню, чтобы до проведения матчей финальной части европервенства ни на одной из них не оказалось нерешенных технических вопросов, вопросов безопасности или других вопросов.

В целом на этой неделе в Украине находится около 30 экспертов УЕФА. Параллельно с инспекцией украинских арен делегация во главе с менеджером по вопросам организации мероприятий УЕФА осмотрит объекты проведения финальной жеребьевки.

К концу недели в Украину также прибудет директор департамента по стадионам и безопасности Марк ТИММЕР.