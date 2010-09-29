Азаров поручил "переломить ситуацию" в строителной отрасли

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил профильному блоку правительства навести порядок в системе ценообразования в строительной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабмина.

«Нужно переломить ситуацию в строительстве. Строительные организации оставляют себестоимость работ (не снижая – УНИАН) и таким образом ограничивают спрос. Сокращение спроса не дает ресурсов для продолжения строительства. Создается замкнутый круг», – сказал Н.АЗАРОВ.

Также по словам Н.АЗАРОВА, Кабинет Министров на сегодняшнем заседании намерен внести изменения в перечень функций, которые выполняет Государственное ипотечное учреждение (ГИУ).

«Мы возвращаем Государственному ипотечному учреждению его основную функцию – рефинансирование первичных ипотечных кредиторов. Другие непрофильные функции, которые фактически привели к ухудшению показателей деятельности ГИУ, будут ликвидированы», – сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.