МинЖКХ упростит процедуру создания ОСМД. Законопроект в Раде...

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства намерено упростить процедуру создания объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Виталий ШАПОВАЛЕНКО.

По его словам, за время существования закона об ОСМД жильцы, которые занимались их созданием, столкнулись с проблемами проведения учредительного собрания, регистрации, передачи жилого дома на баланс, взаимоотношений с монополистами и налоговыми органами.

Ввиду этого в Верховной Раде прошел первое чтение законопроект «О внесении изменений в Закон Украины об объединениях совладельцев многоквартирных домов», который готовится ко второму чтению.

«Внесенные изменения направлены на упрощение процедуры регистрации и создания объединений совладельцев многоквартирных домов, более точное определение имущественных прав, вопросы финансирования и т.д. Закон уже дорабатывается с учетом имеющихся проблем, с которыми столкнулись объединения в процессе своей деятельности», – сказал В.ШАПОВАЛЕНКО.

Он отметил, что по итогам сегодняшней коллегии в министерстве будут созданы три рабочие группы, одна из которых будет работать над пакетом нормативно-правовых актов, касающихся деятельности ОСМД.