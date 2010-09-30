МинЖКХ намерено разработать программу термомодернизации домов

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства намерено в 2011 году заложить средства в государственном бюджете на программу термомодернизации жилых домов.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Виталий ШАПОВАЛЕНКО.

«Мы планируем в программе на следующий год заложить отдельной строкой выделение средств из бюджета на термомодернизацию зданий. Работы будут финансироваться как из государственного бюджета, так и с привлечением возможностей местных бюджетов, а также внешних инвестиций», - сказал он.

Он не уточнил планируемую на программу сумму, отметив, что сегодня ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, международными финансовыми организациями, которые проявляют интерес к реализации таких проектов.

В.ШАПОВАЛЕНКО напомнил, что программой реформирования жилищно-коммунального хозяйства до 2014 года поставлена задача сократить энергопотребление на 20%.

По его данным, на сегодня порядка 60% теплопотерь происходит в жилом фонде, 30% теряется при подаче теплогенерирующим предприятием до жилого фонда. «Поэтому без проведения работ по комплексной термомодернизации жилых домов (а это утепление, приведение конструктивных элементов в соответствии с современными требованиями) решит проблему снижения энергопотребления невозможно», - считает он.

В.ШАПОВАЛЕНКО отметил, что в Украине есть примеры работ по термомодернизации зданий, которые позволяют сократить потребление энергии на 40-50%.

По оценкам специалистов, около 7% теплопотерь в жилых домах происходит через кровлю, 40-42% - через стеновые ограждения, 16% - через оконные проемы, около 25% - через системы вентиляции, 5% - через подвальные помещения.

Замминистра отметил, что затраты на ремонт кровли составляют 250-300 грн./кв.м, на ремонт фасада здания – до 300 грн./кв.м. При этом жилой фонд Украины изношен более чем на 70%.

В.ШАПОВАЛЕНКО акцентировал внимание на том, что в Украине существуют проблемы, когда инвесторы, вложившие средства в модернизацию домов, не могут вернуть свои инвестиции из-за неумелой политики местных властей.

По его словам, в министерстве будет создана рабочая группа, которая будет работать над программой термомодернизации жилых домов.