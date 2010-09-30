С 1 октября вводится новый порядок госрегистрации прав на недвижимость

С 1 октября 2010 года вступает в силу приказ Минюста от 28 июля 2010 года № 1692/5 “О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 07.02.2002 № 7/5 “Об утверждении Временного положения о порядке государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, дата государственной регистрации приказа 30 июля 2010 года за № 582/17877.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, приказом Министерства юстиции предусмотрено изложение в новой редакции Временного положения о порядке государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество в связи с изменениями, которые произошли в законодательном урегулировании отношений, связанных с государственной регистрацией вещевых прав на недвижимое имущество и их обременений. Приказ Минюста направлен на регламентацию проведения как государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, так и государственной регистрации вышеупомянутых вещевых прав.

Так, в соответствии с указанными изменениями, регистраторы бюро технической инвентаризации вместе с государственной регистрацией права собственности на недвижимое имущество и на объекты незавершенного строительства будут проводить государственную регистрацию права пользования (сервитуту) на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельных участках.

Регистраторы БТИ будут осуществлять государственную регистрацию права пользования (найма, аренды) зданием или другими капитальными сооружениями, их отдельными частями, а также доверительного управления недвижимым имуществом.

Срок проведения государственной регистрации права собственности и других вещевых прав в новой редакции Временного положения сокращен с 30 до 14 календарных дней.

Приказом установлена четкая последовательность действий регистратора бюро технической инвентаризации относительно проведения государственной регистрации прав. Также, уточнен и дополнен перечень правоустанавливающих документов, на основании которых проводится государственная регистрация вещевых прав на недвижимое имущество, и документов, на основании которых проводится государственная регистрация права собственности на объекты незавершенного строительства.

Кроме того, приказом установлены формы заявлений, которые подаются регистратору бюро технической инвентаризации, и формы решений, которые будут принимать регистраторы.