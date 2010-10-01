В Киеве в сентябре подешевели квартиры на вторичном рынке

Средняя стоимость предложения жилья на вторичном рынке Киева в сентябре т.г. снизилась на 1,43% - до 2270 долл./кв.м.

Об этом говорится в обзоре сети агентств недвижимости Real Druzi, переданном УНИАН.

«В сентябре ни в одном сегменте повышение стоимости не наблюдалось. Цены на новое жилье остались на прежнем уровне, цены в эконом-сегменте, по оценкам специалистов компании, незначительно снизились», - говорится в сообщении.

При этом за третий квартал 2010 года стоимость 1 кв. м. квартир в Киеве снизилась на 3,61%.

По оценкам агентства, в сентябре начали появляться предложения с заявленной ценой на 10% ниже, чем у аналогичных объектов. В целом предложение новых объектов в сентябре увеличилось на 38%.

Специалисты агентства отметили, что в сентябре, как и прежде, наибольшим спросом пользовались квартиры эконом-класса: однокомнатные квартиры от 31 кв. м по цене до 55 тыс. долл. и двухкомнатные квартиры по цене до 75 тыс. долл.

При этом сентябрь характеризовался повышением интереса к двухкомнатным квартирам в центре города по цене 110-130 тыс. долл. и трехкомнатным в ценовом диапазоне 13-150 тыс. долл.

По оценкам специалистов агентства, активность на рынке в октябре останется на прежнем уровне.

В агентстве предполагают, что максимальным спросом будут пользоваться квартиры эконом-класса по цене до 75 тыс. долл, квартиры в новых домах с готовыми документами, и в целом - квартиры, стоимость которых на 10-15% ниже заявленных средних цен на аналогичные предложения.

«Возможно незначительное снижение цен предложения в эконом-сегменте, за исключением квартир в новых домах. В остальных сегментах, цены, скорее всего, будут стабильны», - считают в агентстве.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

На сегодняшний день сеть агентств недвижимости Real Druzi представлена четырьмя офисами, расположенными в Печерском, Шевченковском, Голосеевском и Дарницком районах Киева.