Вторичка Киева за 9 месяцев подорожала на 7,7%

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за январь-сентябрь этого года выросла на 7,71% - до 1802 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1384 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2865 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Днепровском районе – на 9,53% (131 долл.) – до 1507 долл., Дарницком – на 8,22% (105 долл.) - до 1384 долл., Деснянском – на 8,49% (112 долл.) - до 1428 долл./кв. м, Оболонском – на 7,76% (132 долл.) - до 1834 долл., Шевченковском – на 7,11% (155 долл.) - до 2333 долл./кв. м, Подольском - на 6,88% (106 долл.) – до 1652 долл., Голосеевском – на 6,91% (116 долл.) – до 1787 долл., Печерском – на 7,63% (203 долл.) – до 2865 долл./кв. м, Соломенском – на 6,99% (105 долл.) – до 1614 долл., Святошинском – на 7,76% (108 долл.) – до 1496 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в августе т.г. снизилась на 0,97% - до 1776 долл./кв. м; в июле т.г. снизилась на 1,26% (23 долл.) – до 1793 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года выросла на 8,57% (143 долл.) – до 1816 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.