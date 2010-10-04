Коттеджи под Киевом за 9 месяцев подорожали на 4,16%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе за январь-сентябрь 2010 года выросла на 4,16% (39 долл.) – до 973 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 158,1 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 4,66% (57 долл.) – до 1290 долл./кв. м при средней цене 203,2 тыс. долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период рост стоимости коттеджей зафиксирован в Бориспольском районе – на 6,46% (82 долл.) – до 1353 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 8,06% (102 долл.) – до 1365 долл./кв. м, Макаровском – на 9,58% (80 долл.) – до 912 долл./кв. м, Бородянском – на 3,03% (27 долл.) – до 902 долл./кв. м, Фастовском – на 4,24% (20 долл.) – до 494 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 3,09% (12 долл.) – до 412 долл./кв. м, Кагарлыкском районе – на 4,93% (30 долл.) – до 630 долл./кв. м, Обуховском районе – на 5,33% (76 долл.) – до 1496 долл./кв. М.

При этом снижение стоимости коттеджей наблюдалось в Васильковском районе – на 0,87% (8 долл.) – до 931 долл./кв. м, Броварском – на 1,13% (11 долл.) – до 946 долл./кв. м, Вышгородском – на 2,97% (на 29 долл.) – до 943 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в августе 2010 года снизилась на 0,73% (7 долл.) – до 961 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 158,6 тыс. долл., в июле 2010 года снизилась на 1,14% (11 долл.) – до 968 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 158,6 тыс. долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).