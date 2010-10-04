Вторичка Львова подорожала на 4,17%

На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в январе-сентябре этого года выросла на 4,17%, или 57 долл., – до 1 420 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1168 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1830 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Галицком районе – на 5,81% (101 долл.) – до 1830 долл., Сыховском – на 4,74% (53 долл.) – до 1168 долл./кв. м, Зализничном – на 2,54% (31 долл.) – до 1260 долл./кв. м, Франковском – на 4,22% (57 долл.) – до 1401 долл., Шевченковском – на 3,99% (47 долл.) – до 1228 долл., Лычаковском районе – на 2% (26 долл.) - до 1311 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир августе этого года снизилась на 0,73%, или 10 долл., – до 1 406 долл./кв. м; в июле 2010 года снизилась на 0,22%, или 3 долл., – до 1 416 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года выросла на 4,10%, или 56 долл., – до 1 419 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а акже маркетинговыми исследованиями рынка.