Вторичка Одессы за 9 месяцев подорожала на 7,1%

На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за январь-сентябрь 2010 года выросла на 7,1% (99 долл.) – до 1500 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1158 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1722 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Приморском районе – на 7,56% (121 долл.) – до 1722 долл., в районе Таирово – на 6,81% (91 долл.) – до 1434 долл., в районе Черемушки – на 4,82% (57 долл.) – до 1241 долл., в поселке Котовского – на 7,03% (76 долл.) – до 1158 долл./кв. м, в районе Молдаванка – на 8,05% (91 долл.) – до 1216 долл.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в августе т.г. снизилась на 0,49% (7 долл.) – до 1486 долл./кв. м; в июле т.г. – снизилась на 0,56% (8 долл.) – до 1493 долл./кв. м; за январь-июнь т.г. – ыросла на 7,19% (101 долл.) – до 1502 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.