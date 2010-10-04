Вторичка Харькова подорожала 8,67%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в январе-сентябре т.г. выросла на 8,67%, или 82 долл., – до 1 026 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 879 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1 260 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Киевском районе – на 10,21% (118 долл.) – до 1 273 долл., Ленинском – на 8,43% (83 долл.) – до 1 062 долл., Коминтерновском – на 9,35% (79 долл.) – до 929 долл., Октябрьском – на 10,19% (89 долл.) – до 962 долл., Фрунзенском – на 9,90% (87 долл.) – до 965 долл., Червонозаводском – на 9,57% (82 долл.) – до 937 долл., Московском – на 6,94% (59 долл.) – до 915 долл./кв. м, Орджоникидзевском – на 8,96% (72 долл.) – до 879 долл./кв. м, Дзержинском – на 8,51% (97 долл.) – до 1 232 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в августе т.г. снизилась на 0,84%, или 9 долл., – до 1 014 долл./кв. м; в июле т.г. снизилась на 0,79%, или 8 долл., – до 1 023 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года выросла на 9,13%, или 86 долл., – до 1 031 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.