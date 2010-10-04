Вторичка Днепропетровска подорожала на 8,9%

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в январе-сентябре 2010 года выросла на 8,88%, или 93 долл., – до 1137 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 885 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1372 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Кировском районе – на 9,03% (97 долл.) – до 1172 долл., Красногвардейском – на 10,15% (111 долл.) – до 1202 долл., Жовтневом – на 8,38% (106 долл.) – до 1372 долл., Ленинском – на 9,13% (74 долл.) – до 885 долл., Самарском – на 7,49% (65 долл.) – до 938 долл., Индустриальном – на 7,74% (69 долл.) – до 965 долл., Бабушкинском – на 10,39% (123 долл.) – до 1310 долл. и Амур-Нижнеднепровском – на 8,41% (73 долл.) – до 940 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в августе т.г. снизилась на 0,37%, или 4 долл., – до 1126 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года – выросла на 8,72%, или 91 долл., – до 1136 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.