Вторичка Донецка за 9 месяцев подорожала на 6,13%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе-сентябре 2010 года выросла на 6,13%, или 68 долл., – до 1170 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 747 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1490 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Ворошиловском – на 6,22% (87 долл.) – до 1490 долл., Киевском – на 8,66% (99 долл.) – до 1240 долл., Калининском – на 6,50% (71 долл.) – до 1155 долл., Кировском – на 4,90% (40 долл.) – до 857 долл., Петровском – на 4,40% (31 долл.) – до 747 долл./кв. м, Пролетарском – на 4,47% (38 долл.) – до 891 долл., Ленинском – на 4,82% (44 долл.) – до 959 долл. и Куйбышевском районе – на 4,60% (42 долл.) – до 965 долл., Буденновском районе – на 4,67% (41 долл.) – до 920 долл.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в августе 2010 года снизилась на 0,23%, или 3 долл., – до 1162 долл./кв. м; в июле 2010 года – снизилась на 0,33%, или 4 долл., – до 1164 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года – выросла на 6%, или 66 долл., – до 1168 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.