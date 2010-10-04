Земля в Одесской области за 9 месяцев подорожала 0,96%

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в январе-сентябре т.г. выросла на 0,96% (104 долл.) – до 6 464 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе снизилась на 0,43% (36 долл.) - до 8221 долл./сотка, в Ильичевске – выросла на 3,16% (261 долл.) – до 8526 долл./сотка, в Коминтерновском районе – выросла на 2,48% (151 долл.) – до 6256 долл./сотка, в Беляевском – выросла на 2,98% (84 долл.) – до 2918 долл./сотка, в Белгород-Днестровском районе – выросла на 4,89% (269 долл.) – до 5777 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в августе т.г. снизилась на 1,61% (104 долл.) – до 6 368 долл. за сотку; в июле т.г. снизилась на 0,62% (40 долл.) – до 6 473 долл. за сотку; за полгода т.г. выросла на 1,72% (110 долл.) – до 6 513 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.