В Днепропетровской области земля подорожала на 3,1%

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в январе-сентябре 2010 года выросла на 3,12%, или 80 долл., – до 2 639 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Днепропетровском районе области выросла на 3,16% (86 долл.) – до 2805 долл./сотка, в Новомосковском – выросла на 4,15% (50 долл.) – до 1254 долл./сотка, в Криничанском – выросла на 3,47% (36 долл.) – до 1060 долл./сотка, в Синельниковском – выросла на 1,18% (33 долл.) - до 2854 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в августе 2010 года снизилась на 1,54%, или 40 долл., – до 2 572 долл. за сотку; в июле 2010 года снизилась на 1,18%, или 31 долл., – до 2 621 долл. за сотку; за 6 месяцев 2010 года выросла на 3,28%, или 84 долл., – до 2 643 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.