Земля во Львовской области за 9 месяцев подорожала на 2,68%

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в январе-сентябре т.г. выросла на 2,68% - до 2536 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе выросла на 2,66% (77 долл.) – до 2983 долл./сотка, в Яворовском – выросла на 4,21% (77 долл.) - до 1917 долл./сотка, в Жовковском – выросла на 0,10% (1 долл.) – до 1349 долл./сотка, в Каменско-Бугском – выросла на 5,38% (54 долл.) - до 1048 долл./сотка, в Городокском районе – выросла на 2,01% (36 долл.) – до 1845 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в августе т.г. снизилась на 1,40% - до 2478 долл. за сотку; в июле т.г. снизилась на 0,75%, или 19 долл., – до 2513 долл. за сотку; за 6 месяцев 2010 года выросла на 2,51%, или 62 долл., – до 2532 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке.