Земля в Харьковской области подорожала на 3,4%

Средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство в январе-сентябре 2010 года выросла на 3,40%, или 61 долл., – до 1 869 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Харьковском районе выросла на 3,47% (65 долл.) – до 1945 долл./сотка, Дергачевском – выросла на 3,28% (58 долл.) – до 1833 долл./сотка, Чугуевском – выросла на 2,74% (28 долл.) - до 1067 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство в августе 2010 года снизилась на 1,31%, или 25 долл., – до 1 843 долл. за сотку; в июле 2010 года снизилась на 0,91%, или 17 долл., – до 1 868 долл. за сотку; за 6 месяцев 2010 года выросла на 4,28%, или 77 долл., – до 1 885 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.