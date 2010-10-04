«Киевгорстрой» обратился к председателю ГКЦФР

Руководство АО ХК «Киевгорстрой» (наблюдательный совет холдинга) обратилось с письмом к председателю ГКЦФР Дмитрию Тевелеву в канун назначенных на 5 октября 2010 года внеочередных собраний акционеров. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Данным письмом руководство просит Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку принять меры контроля во время проведения завтра внеочередных собраний акционеров АО ХК «Киевгорстрой», которые начнутся в 9.30 по адресу г. Киев, пр. Победы 35.

АО ХК «Киевгорстрой» возлагает большую надежду на то, что ГКЦФР поможет обеспечить проведение отмеченных собраний с суровым соблюдением требований действующего законодательства.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – наибольшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевскому территориальному обществу и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциируемых членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв.м жилья, которое составляет 48% общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.