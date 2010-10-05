«Жилстрой-2» начал строительство жилого комплекса таунхаусов в Харькове

Компания «Жилстрой-2» начала строительство жилого комплекса таунхаусов «Журавлевская Слобода» в районе Журавлевского гидропарка в Харькове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "Региональное строительство", в состав которой входит компания.

Согласно сообщению, на территории комплекса, примыкающей к парковой зоне Журавлевского водохранилища, расположатся 18 таунхаусов, сблокированных в три жилых дома на 5, 7 и 6 квартир. Проект предусматривает, что все квартиры будут трехуровневыми. Каждая квартира в комплексе будет обеспечена встроенным гаражом, открытой террасой, индивидуальным входом.

Разрешение инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля на строительство компания «Жилстрой-2» получила 21 августа 2010 года.

В пресс-службе отметили, что на участке завершен комплекс земляных работ, частично возведены фундаменты второго и третьего жилых домов комплекса.

Планируется, что комплекс будет построен в 2012 году.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Жилстрой-2» (Харьков) является строительной компанией полного производственного цикла – от выбора земельного участка и разработки проекта до отделки квартир «под ключ».