«Жилстрой-2» начал строительство жилого комплекса таунхаусов в Харькове
Компания «Жилстрой-2» начала строительство жилого комплекса таунхаусов «Журавлевская Слобода» в районе Журавлевского гидропарка в Харькове.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "Региональное строительство", в состав которой входит компания.
Согласно сообщению, на территории комплекса, примыкающей к парковой зоне Журавлевского водохранилища, расположатся 18 таунхаусов, сблокированных в три жилых дома на 5, 7 и 6 квартир. Проект предусматривает, что все квартиры будут трехуровневыми. Каждая квартира в комплексе будет обеспечена встроенным гаражом, открытой террасой, индивидуальным входом.
Разрешение инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля на строительство компания «Жилстрой-2» получила 21 августа 2010 года.
В пресс-службе отметили, что на участке завершен комплекс земляных работ, частично возведены фундаменты второго и третьего жилых домов комплекса.
Планируется, что комплекс будет построен в 2012 году.
Справка УНИАН. Акционерное общество «Жилстрой-2» (Харьков) является строительной компанией полного производственного цикла – от выбора земельного участка и разработки проекта до отделки квартир «под ключ».