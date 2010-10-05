Попов: Киев восстановил управление 80% акций «Киевгорстроя»

Киев восстановил управление 80% акций Холдинговой компании «Киевгорстрой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Киевской городской администрации Александр ПОПОВ после завершения внеочередного собрания акционеров «Киевгорстроя».

Он отметил, что сделка по продаже 80% акций "Киевгорстроя" не была завершена и акции остаются в собственности киевлян.

«Однако город был лишен возможности осуществлять стратегическое управление предприятием, поскольку органы управления холдинга работали не в интересах киевлян. В июле 2010 года состоялась попытка отобрать акции у города Киева. Благодаря совместным усилиям КГГА и правоохранительных органов, такие незаконные действия были своевременно остановлены", - сказал А.ПОПОВ.

Он отметил, что сегодня состоялось собрание акционеров «Киевгорстроя», на котором были избраны новый состав Наблюдательного совета, глава Правления, Ревизионная комиссия, а также новый регистратор.

«Таким образом, мы восстановили управление на данном предприятии», - подчеркнул А.ПОПОВ.

Новым регистратором стало ООО «Финреестр» (г. Киев). На собрании была также переизбрана Ревизионная комиссия в составе трех человек, ее возглавила Елена ДМИТРИЕВА.

Отметим, собственники 80% акций «Киевгорстроя» сегодня в ходе внеочередного общего собрания акционеров сменили состав наблюдательного совета и правления компании.

Как сообщил член регистрационной комиссии Антон ПУКОС, в зале зарегистрированы собственники 80% акций и внеочередное собрание считается правомочным.

По словам председательствующего на собрании Егора РУСИНА, принято решение об отзыве состава набсовета компании. В новый состав НС вошли Егор РУСИН, Антон ПУКОС и Владимир ПОЛЯЧЕНКО. При этом акционеры отозвали правление холдинга в полном составе и избрали главой правления Михаила ГОЛИЦУ (заместитель главы Киевской городской государственной администрации, начальник главного управления жилищного обеспечения).

В зале также присутствовал заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ. В то же время, неизвестные не пропустили в здание руководство холдинга. «Мы не можем попасть в здание, где объявлено собрание на регистрацию. У меня есть официальный договор аренды помещения между «Киевгорстроем» и Киевским метрополитеном, в котором указано, что с 8.30 до 12.00 мы можем занимать помещение», - сказал вице-президент «Киевгорстроя», исполняющий (на то время) обязанности главы правления компании Вячеслав ТОПЧИЙ.

Он уточнил, что действующий на то время президент – глава правления «Киевгорстроя» Василий МОЖАР находится в отпуске, поэтому В.ТОПЧИЙ исполняет его обязанности. Он также добавил, что попасть в здание акционерам препятствует «группа молодчиков, которые якобы являются акционерами». «Мы работаем давно, и почти всех своих акционеров знаем в лицо. Это не наши акционеры», - уточнил он.

Кроме того, по словам Артема СТОЯНОВА, который представился журналистам как представитель новых акционеров – кипрской компании «ИНТРОПОЛИЯ», их тоже не пускают на проходящее в здании собрание акционеров. Он уточнил, что состоянием на сегодня на 9.00 утра данная компания владеет 8% акций «Киевгорстроя».

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Хозяйственный суд Киева наложил арест на 80% акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой», которые были приобретены ФК «Новый регион» 29 июля 2009 года.

Суд решил для обеспечения иска частично удовлетворить требования Генеральной прокуратуры, в частности, наложить арест на 80% акций холдинга, запретить ООО «Терминал-Реестр» и ООО «Адрем» осуществлять любые действия по внесению изменений в систему реестра владельцев акций «Киевгорстроя». Следующее рассмотрение дела в суде состоится 12 октября.

Генпрокуратура обратилась в суд в интересах Киевсовета и Главного управления коммунальной собственности КГГА к ООО «Финансовая компания «Новый регион», ООО «Компания «Терминал-Реестр», ООО «Адрем» о признании недействительным договора № Д-2009/07/29, заключенного 29 июля 2009 года ГУ коммунальной собственности КГГА и ООО «ФК «Новый регион» о купле-продаже 52 910 760 акций ХК «Киевгорстрой» и применение последствий его недействительности.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.