АО ХК «Киевгорстрой» провело собрание акционеров

Сегодня, 5 октября, состоялось собрание акционеров АО ХК «Киевгорстрой». Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, на нем зарегистрировались владельцы более 70 % акций холдинга, в том числе представители новых акционеров - восьми инвестиционных компаний-нерезидентов, а именно: Atima Limited, Altimak Limited, Intermion Limited, Investion Limited, Vigorans Limited, Intrapolia Limited, Surtoria Limited, Akvista Limited.

В пресс-службе уточнили, что интересы вышеперечисленных зарубежных инвесторов представляли Стивен Авраам и Джон Апокидес, которые предоставили доверенности, удостоверяющие их право выражать волю всех акционеров-нерезидентов. Их сопровождали юристы, в том числе всемирно известной консалтинговой компании Baker&McKinsey. Представители зарубежных акционеров акцентировали внимание на том, что новые владельцы пакетов акций холдинга не намерены принимать непосредственное участие в оперативном управлении бизнесом, поскольку те являются портфельными инвесторами.

Как подчеркивают в пресс-службе компании, по итогам собрания в состав правления холдинга вошли:

Можар Василий Михайлович – Председатель Правления - президент.

Имеет 30-летний опыт работы в строительной отрасли. С 1981 года работает в системе «Киевгорстроя»: до 1995 года в Домостроительном комбинате № 4 (инженером-экономистом, начальником лаборатории экономического анализа, заместителем начальника комбината по кадровым вопросам и быту, впоследствии - по экономическим вопросам), после 1995 года - в управляющей компании холдинга. 23 декабря 2009 года общим собранием акционеров избран Председателем правления - Президентом холдинговой компании «Киевгорстрой». За высокие достижения и многолетний добросовестный труд удостоен почетного звания «Заслуженный экономист Украины», награжден Почетной грамотой Верховной Рады Украины, имеет Благодарность Киевского городского головы, является Кавалером ордена «За заслуги» III и II степеней.

Гуленко Дмитрий Иосифович - член Правления, первый вице-президент

Галицкий Александр Адамович - член Правления, вице-президент - главный инженер

Булгаков Алексей Юрьевич - член Правления, вице-президент

Козачук Василий Петрович - член Правления, вице-президент

Мацарский Петр Александрович - член Правления, вице-президент

Драч Сергей Васильевич - член Правления, вице-президент

Стефанивский Владимир Франкович - член Правления, вице-президент

Герасимова Вера Васильевна - член Правления, главный бухгалтер

Топчий Вячеслав Витальевич - член Правления, начальник управления

Мазотов Петр Сергеевич - член Правления, вице-президент

Избран наблюдательный совет в составе Поляченко Владимира Аврумовича, Комарницкого Дениса Сергеевича, а также представителя акционеров Стивена Авраама. Регистратором был утвержден ТОВ «Адрем».

«Компания «Киевгорстрой» является одной из самых успешных на украинском строительном рынке, которая смогла остаться в лидерах даже во время кризиса. Стабильность и верность традициям подтверждает надежность этого застройщика. Новые акционеры, интересы которых мы представляем, видят большой потенциал компании. Они заинтересованы в том, чтобы компания продолжала стабильно работать. И хотя собрание проходило в непростых условиях, мы рассчитываем, что это временные сложности» - цитирует пресс-служба Стивена Авраама.

«Однако нас очень беспокоит ситуация, которая сложилась вокруг компании - прежде всего заявления представителей городской власти. В то время, как Президент Украины и руководители правительства заверяют мировую общественность в готовности создать режим наибольшего благоприятствования иностранным инвестициям, мы наблюдаем откровенное противодействие нашим добрым намерениям на местном уровне. Мы готовы инвестировать средства в развитие «Киевгорстроя», увеличивать объем строительства доступного жилья, кредитовать население под строительство квартир, что согласитесь, в условиях сворачивания банковского ипотечного кредитования, исключительно важно. Но только в том случае, если безопасность наших инвестиций будет гарантирована, и всяческие посягательства на них будут прекращены. И мы хотим верить, что продекларированный президентом курс на повышение инвестиционной привлекательности украинской экономики будет практически реализован в столице,», - заявил Джон Апокидес.

Кроме того, по данным пресс-службы, на собрании присутствовали все члены наблюдательного совета и правления. На собрании председательствовал президент АО ХК «Киевгорстрой» Василий Можар. В соответствии с требованиями действующего законодательства и объявленной ранее повесткой дня состоялись перевыборы всех органов корпоративного управления и их глав, а именно: наблюдательного совета, правления, председателя наблюдательного совета, председателя правления. «В состав наблюдательного совета вошел представитель иностранных инвесторов Стивен Авраам. В остальном в правлении продолжат работать те же специалисты, что и до сегодняшнего дня. Я остаюсь на должности председателя правления холдинга. Хочу поблагодарить акционеров за поддержку и доверие», - прокомментировал результаты собрания акционеров Василий Можар.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Хозяйственный суд Киева наложил арест на 80% акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой», которые были приобретены ФК «Новый регион» 29 июля 2009 года.

Суд решил для обеспечения иска частично удовлетворить требования Генеральной прокуратуры, в частности наложить арест на 80% акций холдинга, запретить ООО «Терминал-Реестр» и ООО «Адрем» осуществлять любые действия по внесению изменений в систему реестра владельцев акций «Киевгорстроя». Следующее рассмотрение дела в суде состоится 12 октября.

Генпрокуратура обратилась в суд в интересах Киевсовета и Главного управления коммунальной собственности КГГА к ООО «Финансовая компания «Новый регион», ООО «Компания «Терминал-Реестр», ООО «Адрем» о признании недействительным договора № Д-2009/07/29, заключенного 29 июля 2009 года ГУ коммунальной собственности КГГА и ООО «ФК «Новый регион» о купле-продаже 52 910 760 акций ХК «Киевгорстрой» и применение последствий его недействительности.

2 сентября руководство холдинга заявило, что инвестиционные компании Atima Ltd., Investion Ltd. и Akvista Ltd. стали владельцами 80% акций АО ХК "Киевгорстрой".

Сегодня, 5 октября, в Киеве состоялось внеочередное собрание акционеров «Киевгорстроя», на котором принято решение о смене состава Наблюдательного совета и Правления холдинга.

Как сообщил член регистрационной комиссии Антон ПУКОС, в зале зарегистрированы собственники 80% акций и внеочередное собрание считается правомочным.

По словам председательствующего на собрании Егора РУСИНА, принято решение об отзыве состава Набсовета компании. В новый состав НС вошли Егор РУСИН, Антон ПУКОС и Владимир ПОЛЯЧЕНКО. При этом акционеры отозвали правление холдинга в полном составе и избрали главой правления Михаила ГОЛИЦУ (заместитель главы Киевской городской государственной администрации, начальник главного управления жилищного обеспечения).

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.