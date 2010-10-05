ГКЦБФР не зафиксировала нарушений при регистрации акционеров "Киевгорстроя"

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не зафиксировала нарушений при регистрации участников на сегодняшнее собрание акционеров ХК "Киевгорстрой", инициированное Киевсоветом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ГКЦБФР Дмитрий ТЕВЕЛЕВ.

По его словам, комиссия также зафиксировала кворум на данном собрании.

По информации Д.ТЕВЕЛЕВА, на собрании зарегистрировалось более 80% акционеров холдинга.

Он также отметил, что от имени владельцев 80%-ного пакета акций ХК "Киевгорстрой" зарегистрировался по доверенности представитель Киевской городской госадминистрации.

По словам председателя ГКЦБФР, более точную информацию он сможет предоставить после получения комиссией протокола собрания.

Он также добавил, что ему на данный момент ничего не известно о проведении параллельного собрания акционеров "Киевгорстроя".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве состоялось внеочередное собрание акционеров «Киевгорстроя», которое сменило состав Наблюдательного совета и Правления холдинга.

Как сообщил член регистрационной комиссии Антон ПУКОС, в зале были зарегистрированы собственники 80% акций и внеочередное собрание считается правомочным.

С другой стороны, сообщалось, что членов правления АО “Холдинговая компания “Киевгорстрой” и президента компании Василия МОЖАРА не пустили на собрание акционеров, инициированное столичной властью, и назначенное на утро сегодняшнего дня в помещении коммунального предприятия “Киевский метрополитен” (просп. Победы, 35).

И учитывая ситуацию, руководство “Киевгорстроя” и часть акционеров компании провели альтернативное собрание на улице, рядом со зданием на просп. Победы, 35.

В комментарии журналистам В.МОЖАР отметил, что в компании и раньше возникали проблемные, конфликтные ситуации, но ни разу на игнорировались люди, которые руководят компанией, и имеют к ней непосредственное отношение.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.