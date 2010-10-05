Эксперт прогнозирует в 2011 г. сокращение риэлторских компаний Киева в 2,5 раза

Количество риэлторских компаний Киева в 2011 году может сократиться в 2,5 раза – с порядка 100 на сегодняшний день до 30-40 активно функционирующих компаний.

Такое мнение высказал руководитель Информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость» Владимир ГЕРМАНОВ.

По его данным, за последние 2 года количество компаний, предоставляющих риэлторские услуги в Киеве, сократилось более чем в 10 раз. «Такое уменьшение числа брокерских контор связано, прежде всего, с уменьшением количества сделок, которое наблюдалось в конце 2008 года вплоть до середины 2010 года и, как следствие, невозможностью при этом содержать компанию», - сказал он.

Руководитель портала отметил, что на сегодняшний день в Киеве около 55% всех сделок осуществляются при помощи риэлторов двух крупных компаний и 2-3-х средних компаний, доля мелких организаций составляет около 20%, 10% сделок осуществляются при помощи частных брокеров, и около 15% сделок производится без посредничества риелторов.

По мнению В.ГЕРМАНОВА, в 2011 году главной тенденцией развития риелторского рынка станет увеличение числа сделок крупных и средних компаний до 65% от всего объема и, соответственно, уменьшение доли сделок у мелких компаний до 17-20%, частных брокеров до 5-7%. Количество сделок без привлечения брокеров может сократиться до 10%.

Эксперт также исключает возможность выхода на киевских рынок какой-либо мощной иностранной компании в ближайшие несколько лет. «Для того чтобы сейчас выйти на киевский рынок риелторских услуг, например, российской компании, необходим инвестиционный старт в размере 10-12 млн. долл. для открытия, как минимум 3-4-х филиалов, поиска и обучения специалистов, создания базы данных по объектам недвижимости и т.д. В период продолжающихся кризисных явлений на рынке недвижимости такое развитие событий выглядит маловероятным», - считает В.ГЕРМАНОВ.