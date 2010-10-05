Жилищные кредиты в России в 2010 году вырос вдвое

Российские банки за январь-июль 2010 года увеличили в два раза объем выданных ипотечных кредитов - с 82 млрд рублей в 2009 году до 192 млрд рублей в 2010 году, заявил премьер-министр России Владимир Путин,выступая на форуме «ВТБ Капитал», прямую трансляцию которого проводит телеканал «Россия 24», сообщает Газета.Ру.

«Объем выданных с начала года жилищных кредитов вырос более чем в два раза . Это за январь-июль», – сказал Путин.