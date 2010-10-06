Жилье киевлян до 15 октября будет с теплом

В столице до 15 октября весь жилой фонд будет подключен к теплоснабжению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Александр МАЗУРЧАК.

"Со вчерашнего дня мы начали пуск теплоносителя к системам теплоснабжения зданий социальной защиты: детских садов, учебных заведений и медицинских учреждений. По состоянию на сегодняшний день уже отапливается 125 дошкольных заведений, 28 школ и 122 лечебных заведения. Через два дня вся социальная инфраструктура Киева будет подключена к теплу", - сказал А.МАЗУРЧАК.

По его словам, сразу после завершения подключения к отоплению социальных заведений столицы, к теплу начнут подключать и жилые дома Киева.

"Поскольку уже сегодня среднесуточная температура воздуха ощутимо снизилась, мы не будем ждать общепринятого срока, и уже до 15 октября все дома должным образом будут обогреваться", – пообещал он.

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что столичная власть в любом случае не допустит ситуации, которая сложилась в прошлую зиму. По его словам, на приобретение дополнительного количества единиц снегоуборочной техники и солеразбрасывателей предусмотрено 47,5 млн. грн. Кроме того, отремонтирована техника, которая эксплуатировалась городскими службами и в предыдущие годы.