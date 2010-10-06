Кабмин распорядился безотлагательно начать отопительный сезон

Учитывая резкое уменьшение температуры, Кабинет министров распорядился безотлагательно начать в Украине отопительный сезон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, соответствующее поручение он дал 5 октября.

Председателю Совета министров Автономной республики Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, а также Минжилкоммунхозу, Минтопэнерго, Минрегионстрою, Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения и НАК «Нафтогаз Украины», а также другим руководителям центральных органов исполнительной власти поручается начать отопительный сезон в жилищном фонде и, в первую очередь, на объектах социальной сферы – в детских садах, школах и заведениях здравоохранения, и обеспечить его стабильное прохождение.