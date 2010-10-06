Жилье на вторичном рынке Киева в сентябре подешевело на 0,4%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в сентябре т.г. снизилась на 0,4%, по сравнению с августом т.г., - до 2238 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, с января по сентябрь 2010 года снижение стоимости вторичного жилья составило 7,6%, а с сентября 2009 года снижение составило 8,6%.

Специалисты портала отметили, что в сентябре стоимость однокомнатных квартир снизилась на 0,4% - до 2071 долл./кв. м, двухкомнатных - на 0,7% - до 2249 долл./кв. м, стоимость трехкомнатных квартир выросла на 0,4% - до 2255 долл./кв. м, а четырехкомнатные квартиры подешевели на 1,1% - до 2653 долл./кв. м.

По данным аналитиков портала, в структуре предложений жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на правом берегу, – 45%, на левом берегу – 36% и в центре Киева – 19%.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в сентябре составила 18,4% от всего объема предложения. Средняя цена предложений «новых» квартир в Киеве на 5,8% ниже средневзвешенной цены августа и составляет 2116 долл./кв.м.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 25% (3382 квартиры), 2-комнатные – 33% (4602), 3-комнатные – 34% (4702) и 4-комнатные – 8% (1044).

В отчете проанализировано 13730 квартир на вторичном рынке столицы.