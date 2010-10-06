Новый руководитель “Киевгорстроя” Голица объявил о потере печати компании

Новоизбранный председатель правления АО ХК “Киевгорстрой” Михаил ГОЛИЦА объявил о потере печати компании.

Соответствующее объявление размещено сегодня в муниципальной газете “Хрещатик” (№144 (3775)).

“Потерянную печать АО ХК “Киевгорстрой” (код 23527052, место нахождения: г. Киев, ул. Суворова, 4/6) считать недействительной”, - говорится в обнародованном объявлении за подписью М.ГОЛИЦІ.

Официальный сайт компании, где информируется о новостях “Киевгорстроя”, сегодня не работает.

Как сообщал УНИАН, 5 октября в одно и то же время состоялись собрания акционеров “Киевгорстроя” в двух разных помещениях, где были избраны новые руководители строительного холдинга. Одно собрание, инициированное киевской городской властью, прошло в помещении КП “Киевский метрополитен” (просп. Победы, 35). На нем присутствовал, в частности, первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ. Сообщалось, что в этом собрании приняли участие 80% акционеров. Участники этого собрания избрали новый состав Наблюдательного совета, Ревизионную комиссию, нового регистратора, а также председателя правления - М.ГОЛИЦУ (заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, начальник Главного управления жилищного обеспечения, депутат Киевсовета во фракции Блока Литвина).

В то же время, под админзданием метрополитена на просп. Победы, 35, члены правления “Киевгорстроя”, которых вместе с президентом компании Василием МОЖАРОМ не пустили на заседание, проходившее внутри помещения, организовали свое собрание акционеров. На этом собрании был переизбран президентом компании В.МОЖАР, а также переутверждены другие члены правления, отозван и избран в новом составе наблюдательный совет, ревизионная комиссия. В соответствии с протоколом этого заседания, в нем приняли участие 67,2% акционеров компании.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении местной власти. 2 сентября 2010 года председатель Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Дмитрий ТЕВЕЛЕВ заявил, что муниципальный пакет акций АО "ХК "Киевгорстрой" в размере 80% был продан на аукционе на Украинской универсальной торговой бирже финансовой компании "Новый регион" за 114 млн. 75 тыс. грн.

А.ПОПОВ заявил о намерении киевской власти отстоять интересы города и вернуть 80% акций АО "ХК "Киевгорстрой" в собственность городской общины.

5 октября 2010 года столичная власть после инициированного ею собрания акционеров АО ХК “Киевгорстрой” объявила, что Киев возобновил управление 80% акций компании.

Как сообщил А.ПОПОВ, операция по продаже 80% акций "Киевгорстроя" не была завершена, и акции остаются в собственности киевлян. «Однако, город был лишен возможности осуществлять стратегическое управление предприятием, поскольку органы управления холдинга работали не в интересах киевлян. В июле 2010 года состоялась попытка отобрать акции у города Киева. Благодаря общим усилиям КГГА и правоохранительных органов, такие незаконные действия были своевременно остановлены", - сказал А.ПОПОВ.

Новым регистратором стало ООО «Финреестр» (г. Киев).