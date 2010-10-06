Банкротство коммунальным предприятиям не грозит? Законопроект

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом“ (относительно прекращения производства по делу о банкротстве).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 244 из 297 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предлагается внести изменения в действующий закон, которыми предусмотрено прекращение хозяйственным судом производства по делу о банкротстве, если должником является коммунальное унитарное предприятие.