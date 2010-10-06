Киевская власть решила демонтировать 1,3 тыс. незаконно установленных киосков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по состоянию на 6 октября в столице зафиксировано 10 тыс. 843 действующие малые архитектурные формы и временные сооружения (включая сезонную и летнюю торговлю, которая осуществляется согласно распоряжению КГГА № 335 от 30.04.2010 г. с 1 мая по 30 октября текущего года).

«По результатам инвентаризации, 806 МАФов было незаконно установлено уже после моратория, введенного депутатами Киевсовета. Именно поэтому перед столичной властью остро встал вопрос относительно их упорядочения. Сегодня решено демонтировать 1 тыс. 300 киосков, 232 из которых снесут в ближайшее время», – отметил заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

КП «Киевблагоустройство», которое подчинено Главному управлению контроля над благоустройством, уже демонтировало 34 малые архитектурные формы. Среди них те МАФы, которые были установлены без разрешительной документации и с нарушениями Правил благоустройства города. Это, в частности, киоски по продаже алкогольных и табачных изделий, расположенные в радиусе 100 метров возле учебных заведений, киоски, которые расположились на инженерных сетях, зеленых зонах, а также в радиусе 20 метров от входа в метрополитен.

«Киевляне должны понять, что это не очередная «МАФиозная» революция, мы не боремся ни с предпринимателями, ни с бизнесом, но то, что происходит сейчас, переходит все границы. Есть действующие законы и порядки, и они должны выполняться предпринимателями, иначе быть не может», – заметил А.МАЗУРЧАК и призвал киевлян сообщать руководству КГГА об установлении новых киосков.

Также он отметил, что в городе есть 47 тыс. кв. м свободных площадей под аренду и 7 тысяч свободных мест на столичных рынках.

По его словам, до 2012 года все незаконно установленные киоски в столице будут снесены. Теперь разрабатывается единая схема установления МАФов, которая будет вынесена на утверждение сессии Киевсовета.

«Это будет четкая и прозрачная схема как для предпринимателей, так и для рядовых граждан. Киевляне должны понимать, где и на каких основаниях появляется новый киоск. Повторюсь, что установление МАФов в будущем будет проводиться лишь законными методами. Более того, мы планируем ввести для владельцев малых архитектурных форм «единое окно», – это означает, что весь пакет разрешительных документов предприниматели будут получать в одном месте, созданном при Главном управлении архитектуры и строительства», – заметил А.МАЗУРЧАК.