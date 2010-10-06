Янукович: до конца года разрешительная система будет сокращена на 92%

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что в рамках создания в государстве действенной системы привлечения инвестиций разрешительная система будет сокращена на 92%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на украинско-словацком экономическом форуме, который состоялся сегодня в Киеве под председательством президентов Украины и Словакии.

«Сегодня мы работаем над созданием системы привлечения инвестиций в Украину», - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что речь идет о построении такой системы как на общегосударственном, так и на региональном уровнях.

«На уровне государственной власти и на уровне местных властей будут созданы условия, при которых инвестор не будет бегать, чтобы получить разрешения, лицензии. Будут установлены конкретные сроки, когда, что и как будет решаться», - объяснил В.ЯНУКОВИЧ.

В частности, по его словам, это является особенно актуальным в таких вопросах, как отвод земли, регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подготовка к реализации строительных проектов, а также в решении многих других организационных вопросов.

«Это будет делать местная или центральная власть в зависимости от уровня инвестиций или инвестиционного проекта», - заявил Президент Украины.

Глава государства также отдельно обратился к представителям украинских деловых кругов.

«Я знаю, что остался еще скептицизм по этому вопросу. Поэтому ко мне напрямую обращайтесь. Безусловно, быстро сделать мы все не можем. Но сделаем это максимально быстро. Насколько это нам удастся - увидим в ближайшее время. До конца этого года разрешительная система будет сокращена на 92%», - заверил Президент Украины.

Кроме того, он заявил, что вместе с сокращением разрешительной системы в Украине вступит в силу антикоррупционное законодательство, также до конца года завершится судебная реформа.

«Мы очень серьезно настроены, чтобы создать все условия для привлечения в Украину инвестиций. Я буду лично заниматься этим вопросом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.