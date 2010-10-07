В связи с ухудшением погодных условий в Украине начался отопительный сезон.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ отметил, что в связи с ухудшением погодных условий уже с 4 октября некоторые города приняли решение о начале отопительного сезона. В первую очередь, это касается бюджетной сферы (школы, детские сады, больницы).

По данным министерства, на 6 октября бюджетная сфера отапливается на 23-24%.

Ю.ХИВРИЧ сообщил, что оперативно сработали Винницкая (детские сады там отапливаются на 66%, школы – на 53%, больницы - 49%), Донецкая (детские сады - 53%, школы - 46%, больницы -49%), Житомирская (детские сады -51%, школы - 55%, больницы - 40%), Полтавская (детские сады - 65%, школы - 42%, больницы - 65%), Харьковская области (детские сады - 74%, школы - 70%, больницы - 83%) и Киев (детские сады - 63%, школы - 15%, больницы - 35%).

Министр также отметил, что процесс подачи тепла начат и в жилищной сфере. На 6 октября к теплу подключено около 10 000 домов, что составляет 9% жилищного фонда (4600 домов в Донецкой области, 1600 - в Днепропетровской, 615 – в Ровенской, 300 – в Луганской, 1200 - в Винницкой).

Он напомнил, что 6 октября в области поступила телеграмма от первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА, согласно которой, из-за ухудшения погодных условий, правительство поручило начать отопительный сезон немедленно.

«Срок выполнения – 3 дня. Это значит, что к субботе, 9 октября, все объекты социальной сферы должны быть с теплом», - сказал Ю.ХИВРИЧ.