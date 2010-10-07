Сегодняшнее собрание акционеров «Киевгорстроя» не состоится – КГГА

Правление АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» объявило, что назначенное на сегодня, 7 октября, собрание акционеров холдинга, не состоится.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, о дате, месте и повестке дня следующего собрания акционеров «Киевгорстроя» будет сообщено в установленном порядке и в определенные сроки.

Объявление подписано главой правления «Киевгорстроя» Михаилом ГОЛИЦЕЙ.

Как сообщал УНИАН, 7 октября должно было состояться собрание акционеров АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой», в повестке дня которого значились перевыборы правления, наблюдательного совета, ревизионной комиссии и регистратора компании.

6 октября первый заместитель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ представил коллективу АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» нового председателя правления – президента компании М. ГОЛИЦУ.

5 октября т.г. в одно и то же время состоялись собрания акционеров «Киевгорстроя» в двух разных помещениях, где были избраны новые руководители строительного холдинга. Одно собрание, инициированное киевской городской властью, прошло в помещении КП «Киевский метрополитен» (просп. Победы, 35). На нем присутствовал, в частности, первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ. Сообщалось, что в этом собрании приняли участие 80% акционеров. Участники этого собрания избрали новый состав наблюдательного совета, ревизионной комиссии, нового регистратора, а также председателя правления – Михаила ГОЛИЦУ (заместитель председателя КГГА, начальник Главного управления жилищного обеспечения, депутат Киевсовета от фракции Блока Литвина).

В то же время, под админзданием метрополитена по просп. Победы, 35 члены правления «Киевгорстроя», которых вместе с президентом компании Василием МОЖАРОМ не пустили на заседание, проходившее внутри помещения, организовали свое собрание акционеров. На нем был переизбран президентом компании В.МОЖАР, а также заново утверждены другие члены правления, отозван и избран в новом составе наблюдательный совет, ревизионная комиссия. В соответствии с протоколом этого заседания, в нем приняли участие 67,2% акционеров компании.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении местной власти. 2 сентября 2010 года председатель Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Дмитрий ТЕВЕЛЕВ заявил, что муниципальный пакет акций АО «ХК «Киевгорстрой» в размере 80% был продан на аукционе на Украинской универсальной торговой бирже финансовой компании «Новый регион» за 114 млн. 75 тыс. грн.

А.ПОПОВ заявил о намерении киевской власти отстоять интересы города и вернуть 80% акций АО «ХК «Киевгорстрой» в собственность городской общины.

5 октября 2010 года столичная власть после инициированного ею собрания акционеров АО ХК «Киевгорстрой» объявила, что Киев возобновил управление 80% акций компании.

Как сообщил А.ПОПОВ, операция по продаже 80% акций «Киевгорстроя» не была завершена и акции остаются в собственности киевлян. «Однако город был лишен возможности осуществлять стратегическое управление предприятием, поскольку органы управления холдинга работали не в интересах киевлян. В июле 2010 года состоялась попытка отобрать акции у города Киева. Благодаря общим усилиям КГГА и правоохранительных органов такие незаконные действия были своевременно остановлены», – сказал А.ПОПОВ.