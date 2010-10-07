Попов обещает возвращение незаконно отчужденных земельных участков в столице

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ обещает возвращение в собственность города незаконно отчужденных земельных участков в столице.

Об этом А.ПОПОВ заявил в интервью газете “День” (№181 за 7 октября).

"Мы планируем также вернуть незаконно отчуждены земельные участки. Уже выявлено 700 нарушений в земельной сфере, по 400 из них информация передана в правоохранительные органы. Я хочу заверить киевлян: все, что было украдено или незаконно отчуждено, будет возвращено в собственность города”, - в частности, сказал А.ПОПОВ.

При этом он заявил, что стратегически важные объекты должны принадлежать территориальной общине города, и что КГГА уже возобновила контроль над холдинговой компанией «Киевгорстрой» и «Киевэнергохолдинг».

Как сообщал УНИАН, 29 сентября заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Александр МАЗУРЧАК заявил, что на сегодняшний день приостановлено оформление 2,5 тыс. земельных участков, которые решением Киевсовета были переданы разным неизвестным лицам, в том числе подставным студентам. “Сегодня идет работа. Ни один из этих земельных участков не оформлен. Идет следствие, и по некоторым вопросам уже открыты уголовные дела”, - отметил заместитель председателя КГГА.

Раньше, в 2008-2009 годах на пленарные заседания сессии Киевсовета выносились большие блоки вопросов о передаче в собственность по 10 соток столичной земли разным частным лицам, гражданам. Блоки содержали от десятков до сотен соответствующих проектов решений, которые голосовались депутатами на заседаниях сессии без обсуждений.

В конце прошлого года газета “Сегодня” написала, что имеет примеры операций, когда земля отводилась для “липовых землевладельцев”, которых ищут, в частности, на бирже труда на вокзале и в общежитиях. Так, по информации издания, безработному из Хмельницкой области заплатили 100 грн., а студенту КПИ – 200 грн. за участие в операции.

При этом издание отмечало, что столичная прокуратура не раз утверждала, что 10 соток, которые постоянно раздают на сессии, выдаются совсем не киевлянам, а подставным людям, которые потом перепродают сотки какой-то известной персоне.

В то же время в мэрии утверждали, что если подобные случаи и есть, то чиновникам об этом не известно.