Киевсовет отменил продажу «Киевгорстроя»

Киевсовет отменил продажу 80% акций АО ХК «Киевгорстрой», принадлежащих территориальной общине.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение было озвучено депутатом фракции БЮТ Денисом МОСКАЛЕМ в качестве дополнения к проекту решения о внесении изменений в решение Киевсовета от 8 февраля 2007 «О программе приватизации коммунального имущества территориальной общины г. Киева на 2007-2010 годы».

Предложение было поддержано 72 из 108 депутатов, собравшихся в зале горсовета. Решение было принято в связи с информацией Киевской городской государственной администрации о возвращении территориальной общине 80% акций «Киевгорстроя».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциируемых членов.

80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении местной власти. 2 сентября 2010 года председатель Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Дмитрий ТЕВЕЛЕВ заявил, что муниципальный пакет акций АО «ХК «Киевгорстрой» в размере 80% был продан на аукционе на Украинской универсальной торговой бирже финансовой компании «Новый регион» за 114 млн. 75 тыс. грн.

Первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ заявил о намерении киевской власти отстоять интересы города и повернуть 80% акций АО «ХК «Киевгорстрой» в собственность городской общины.

5 октября 2010 года столичная власть после инициированного ею собрания акционеров АО ХК «Киевгорстрой» объявила, что Киев возобновил управление 80% акций компании.

Как сообщил А.ПОПОВ, операция по продаже 80% акций «Киевгорстроя» не была завершена и акции остаются в собственности киевлян. «Однако город был лишен возможности осуществлять стратегическое управление предприятием, поскольку органы управления холдинга работали не в интересах киевлян. В июле 2010 года была попытка отобрать акции у города Киева. Благодаря совместным усилиям КГГА и правоохранительных органов такие незаконные действия были своевременно остановлены», – сказал А.ПОПОВ.