ФМС погасит долги по программе частичной компенсации до конца года

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству рассчитывает на погашение до конца текущего года задолженности по программе частичной компенсации процентных ставок коммерческих банков, которая возникла из-за недофинансирования программы в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РЫСУХИН.

«Мы надеемся на выделение средств на погашение задолженности по частичной компенсации кредитов по коммерческим ставкам в размере 62 млн. грн. Мы надеемся, что всю эту задолженность удастся погасить до конца текущего года», – сказал он.

Председатель правления фонда сообщил, что в этом году выделено 40 млн. грн. на возобновление программы льготного кредитования, а также в полном объеме выделены средства на компенсацию процентной ставки коммерческих банков.

При этом он добавил, что если местные власти примут участие в строительстве жилья для молодежи на условиях софинансирования и вложат около 100 млн. грн., то в этом году 250 молодых семей смогут получить кредиты для строительства жилья.

При этом, по информации фонда, для участие в этой программе зарегистрировано около 1,2 млн. семей.

Л.РЫСУХИН отметил, что фонд предлагает предусмотреть в госбюджете на 2011 год на обеспечение жильем молодежи 200 млн. грн. по программе предоставления долгосрочного кредита на жилье и 140 млн. грн. – по программе частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков, а также привлечь небюджетное финансирование путем выпуска облигаций под государственные гарантии в объеме не менее 500 млн. грн.

По оценкам фонда, такой объем финансирования даст возможность получить жилье 2,5 тыс. семей.

Как сообщал УНИАН, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству предлагал внести изменения в закон о государственном бюджете на 2010 год, чтобы предусмотреть 59 млн. грн. для погашения задолженности по программе частичной компенсации процентной ставки коммерческих банков, которая возникла из-за недофинансирования программы в 2009 году.

Л.РЫСУХИН уточнил, что для погашения обязательств по программе частичной компенсации процентной ставки коммерческих банков необходимо 59 млн. грн.

В июле Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству начал выплаты задолженности по частичной компенсации процентной ставки коммерческих банков, перечислив 32,5 млн. грн. на счета региональных управлений и Ипотечного центра фонда. Данная сумма позволит погасить обязательства по частичной компенсации в среднем по регионам за три месяца задолженности.

Задолженность возникла из-за недофинансирования программы 2009 года. По состоянию на 1 января 2010 года задолженность составила 62,7 млн. грн.

Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному жилищному строительству работает по программе льготного кредитования строительства жилья молодым семьям, а также частичной компенсации кредитной ставки коммерческих банков. Программы фонда реализуются за средства государственного бюджета.

7 июля т.г. Кабмин передал Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в сферу управления Министерства регионального развития и строительства.