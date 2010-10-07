Минрегионстрой надеется на 150 млн. грн. в госбюджете-2011 для молодежного строительства

Министерство регионального развития и строительства Украины надеется на то, что в Государственном бюджете на 2011 год будет предусмотрено 150 млн. грн. на программу частичной компенсации процентной ставки коммерческих банков по кредитам на строительство жилья для молодежи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО.

«В проекте бюджета (на 2011 год на данную программу - УНИАН) заложена сумма в 70 млн. грн. Этих 70 млн. грн. за счет возврата денежных средств от ранее выданных кредитов не хватит для того, чтобы компенсировать процентные ставки по уже выданным кредитам», - сказал он.

Д.ИСАЕНКО отметил, что надеется на то, что в Госбюджете на 2011 год на эту программу будет предусмотрено 150 млн. грн.

«Этой суммы будет достаточно только для того, чтобы погасить процентные ставки по кредитам. Мы надеемся, что в бюджете будет заложена сумма хотя бы на уровне этого года на доступное жилье – 390 млн. грн., из которой 40-50 млн. грн. мы направим на выдачу новых кредитов», - пояснил он.

При этом Д.ИСАЕНКО уточнил, что министерство в своем бюджетном запросе запросило на 2011 год сумму в размере 4,5 млрд. грн. «Если собрать все программы, то правительство должно было бы выделить эту сумму на строительство жилья. Но мы понимаем финансовое состояние, что страна только выходит из кризиса», - добавил он.

Замминистра также отметил, что в этом году никаких программ по строительству жилья для молодежи, кроме программы компенсации процентной ставки коммерческих банков, реализовать не удастся из-за отсутствия средств.

«В основном, мы занимаемся тем, что компенсируем процентную ставку по ранее выданным кредитам. К сожалению, в этом году особенно не удастся продвинуть эту программу, потому что денежных средств в бюджете нет. Мы заложили небольшие деньги на программу «Доступное жилье» для того, чтобы можно было выдать кредит. Но, к сожалению, сегодня, кроме 30%-ной компенсации за стоимость жилья, никаких других направлений мы финансировать не будем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству предлагает предусмотреть в Госбюджете на 2011 год на обеспечение жильем молодежи 200 млн. грн. по программе предоставления долгосрочного кредита на жилье и 140 млн. грн. – по программе частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков, а также привлечь небюджетное финансирование путем выпуска облигаций под государственные гарантии в объеме не менее 500 млн. грн.