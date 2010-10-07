Налог на недвижимость не будет стимулировать строительство жилья - Минрегионстрой

Налог на недвижимость не будет стимулировать строительство жилья.

Такое мнение сегодня в интервью журналистам высказал заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО.

«Я считаю, что налог на недвижимость не соберет больших денег для государства, а вот рынок строительства жилья стимулировать не будет», - считает он.

Д.ИСАЕНКО отметил, что из общего объема строительства жилья 60-80% в течение последних пяти лет – это индивидуальное жилищное строительство.

«Если мы сегодня введем налог на недвижимость, это точно не будет стимулировать людей, у которых есть деньги, строить жилье больше 300 кв. м. Что касается квартир, с этим тоже есть проблемы. Квартира больше 100 кв. м будет тоже облагаться определенным налогом. Но мы же не можем загонять людей в те параметры, которые были при Советском Союзе – в двухкомнатную квартиру в 50 кв. м или трехкомнатную – 70 кв. м. Это неправильно», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом министров.

Согласно документу, для обеспеченных граждан будет введен налог на недвижимость в размере 10 грн. за 1 кв. м на год. Облагаться налогом будет площадь, превышающая 40 кв. м на одного человека, но при этом минимальная необлагаемая площадь будет составлять 100 кв. м на семью в городе и 200 кв. м в сельской местности.