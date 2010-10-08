Хиврич обещает, что к 11 октября тепло дадут во всех домах в Украине

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ обещает, что до 11 октября в Украине к теплоснабжению будут подключены все объекты социальной сферы и жилые дома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству.

При этом Ю.ХИВРИЧ отметил, что на сегодняшний день в Украине к теплоснабжению подключено 48-50% жилищного фонда.

Он сказал, что уже отапливаются все объекты бюджетной сферы, но сразу же добавил, что «полностью запущено – на 80%».

По словам министра, на сегодняшний день работают 78% котельных.