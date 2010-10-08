Сивкович приказал выполнить решения собрания акционеров «Киевгорстроя»

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий под председательством вице-премьер-министра Владимира СИВКОВИЧА поручила Киевской горгосадминистрации, Министерству внутренних дел, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственному комитету по регуляторной политике и предпринимательству, Государственной налоговой администрации и Министерству юстиции в пределах компетенции обеспечить выполнение решений внеочередного общего собрания акционеров холдинговой компании «Киевгорстрой».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра В.СИВКОВИЧА.

Как отмечается в сообщении, Межведомственная комиссия под председательством В.СИВКОВИЧА вместе с первым заместителем председателя Киевской горгосадминистрации Александром ПОПОВЫМ и совместно с членами комиссии взяли под четкий контроль ситуацию, сложившуюся вокруг ОАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой», и приняли все возможные меры по защите интересов общины города Киева.

В частности, во исполнение поручения Межведомственной комиссии руководством КГГА совместно с Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынка, МВД и МЧС были приняты меры по обеспечению 5 октября 2010 года условий проведения внеочередного общего собрания акционеров компании, созванных по инициативе Киевского городского совета. Также Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обеспечила контроль над регистрацией акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании компании.

В соответствии с обращением Межведомственной комиссии, сотрудниками МВД и МЧС была обеспечена охрана общественного порядка во время проведения внеочередного общего собрания акционеров «Киевгорстроя» и осуществлена проверка помещения, в котором состоялось внеочередное собрание, на предмет безопасности жизни и здоровья организаторов и участников мероприятия.

Как сообщал УНИАН, 6 октября первый заместитель КГГА А.ПОПОВ представил коллективу АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» нового председателя правления – президента компании Михаила ГОЛИЦУ.

5 октября в одно и то же время состоялись собрания акционеров «Киевгорстроя» в двух разных помещениях, где были избраны новые руководители строительного холдинга. Одно собрание, инициированное киевской городской властью, прошло в помещении КП «Киевский метрополитен» (просп. Победы, 35). На нем присутствовал, в частности, первый заместитель председателя КГГА А.ПОПОВ. Сообщалось, что в этом собрании приняли участие 80% акционеров. Участники этого собрания избрали новый состав наблюдательного совета, ревизионной комиссии, нового регистратора, а также председателя правления – М.ГОЛИЦУ (заместитель председателя КГГА, начальник Главного управления жилищного обеспечения, депутат Киевсовета от фракции Блока Литвина).

В то же время под админзданием метрополитена по просп. Победы, 35 члены правления «Киевгорстроя», которых вместе с президентом компании Василием МОЖАРОМ не пустили на заседание, проходившее внутри помещения, организовали свое собрание акционеров. На нем был переизбран президентом компании В.МОЖАР, а также заново утверждены другие члены правления, отозваны и избраны в новом составе наблюдательный совет, ревизионная комиссия. В соответствии с протоколом этого заседания, в нем приняли участие 67,2% акционеров компании.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. В холдингу входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциируемых членов.

80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении местной власти.

2 сентября 2010 года председатель Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Дмитрий ТЕВЕЛЕВ заявил, что муниципальный пакет акций АО «ХК «Киевгорстрой» в размере 80% был продан на аукционе на Украинской универсальной торговой бирже финансовой компании «Новый регион» за 114 млн. 75 тыс. грн.

А.ПОПОВ заявил о намерении киевской власти отстоять интересы города и повернуть 80% акций АО «ХК «Киевгорстрой» в собственность городской общины.

5 октября 2010 года столичная власть после инициированного ею собрания акционеров АО ХК «Киевгорстрой» объявила, что Киев возобновил управление 80% акций компании.

Как сообщил А.ПОПОВ, операция по продаже 80% акций «Киевгорстроя» не была завершена, и акции остаются в собственности киевлян. «Однако город был лишен возможности осуществлять стратегическое управление предприятием, поскольку органы управления холдинга работали не в интересах киевлян. В июле 2010 года была попытка отобрать акции в города Киева. Благодаря совместным усилиям КГГА и правоохранительных органов такие незаконные действия были своевременно пресечены», – сказал А.ПОПОВ.