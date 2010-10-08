Долги за газ предприятиям ТКЭ будут компенсированы из Госбюджета

Задолженность за газ за период отопительного сезона 2009-2010 гг. в размере 1,3 млрд. грн. будет компенсирована предприятиям теплокоммунэнерго из Государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ.

«Долг отопительного сезона составляет сегодня 1,8 млрд. грн. Неделю назад мы получили поручение Андрея КЛЮЕВА (первый вице-премьер- министр Украины – УНИАН) и сейчас согласовываем проект постановления о закрытии разницы в тарифах. Из 1,8 млрд. грн. долга отопительного сезона 1,3 млрд. грн. – это разница в тарифах, которую будет закрывать государство через постановление, через Государственный бюджет», - сказал министр.

При этом Ю.ХИВРИЧ добавил, что НАК «Нафтогаз Украины» поставила условие, что по оставшейся задолженности в 500 млн. грн. каждое предприятие должно составить график ее погашения до 31 декабря т.г.

«До 31 декабря эти предприятия должны погасить оставшуюся задолженность. При выполнении этих условий «Нафтогаз Украины» подписывает договоры на получение газа», - пояснил министр.

Ю.ХИВРИЧ уточнил, что вчера предприятия теплокоммунэнерго начали процесс заключения договоров на газ с «Нафтогазом Украины».

«Мы рассмотрели вопрос заключения договоров и отработали с «Нафтогазом Украины» тот договор, который должен заключаться. Все сейчас зависит больше от предприятий теплоснабжения. Я думаю, что на следующей неделе, до среды (13 октября - УНИАН), все 100% договоров должны быть подписаны», - сказал он.

Министр уточнил, что «это не мешает начинать отопительный сезон и предоставлять людям тепло».

Ю.ХИВРИЧ также отметил, что жилые дома, в которых есть задолженность по оплате за теплоснабжение, также будут подключены к теплу.

«Все дома, у которых есть долги, и у которых нет долгов, мы сейчас подключаем», - добавил министр.