Клюев приказал включить тепло до 9 октября

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ приказал руководителям местных и центральных профильных ведомств до 9 октября решить вопрос с отоплением объектов социальной сферы и жилищного фонда.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

Как отмечается, А.КЛЮЕВ предупредил, что в случае несвоевременного выполнения приказа к руководителям будут применяться административные меры, в том числе – увольнение.

«Если в течение двух дней отопление не появится не только в детских садах, школах и больницах, но и в жилых домах, руководители будут строго наказаны. Не исключаю, что будут увольнения», - сказал первый вице-премьер.

В пресс-службе напомнили, что, учитывая резкое снижение температуры, Кабинет министров Украины распорядился безотлагательно начать в Украине отопительный сезон. Соответствующее поручение 5 октября дал А.КЛЮЕВ. Согласно поручению, председателю Совета министров Автономной Республики Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, а также Минжилкоммунхозу, Минтопэнерго, Минрегионстрою, Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения и НАК «Нафтогаз Украины», а также другим руководителям центральных органов исполнительной власти поручалось начать отопительный сезон в жилищном фонде и, в первую очередь, на объектах социальной сферы – в детских садах, школах и заведениях здравоохранения, и обеспечить его стабильное прохождение.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 октября, “Киевэнерго” информировало, что жилые дома жителей Киева начнут подключать к теплу только с 11 октября. “Согласно утвержденному графику, теплоснабжение жилищного фонда столицы начинается 11 октября. Всего нужно подключить к теплоносителю 9 тыс. 541 жилой дом Киева”, - отмечали в компании.

Сегодня первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ на заседании расширенной коллегии КГГА поручил всем управлениям, ЖЭКам, районным администрациям и другим соответствующим подразделениям включиться в работу по подключению тепла в домах киевлян.