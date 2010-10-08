Жилье и социальную сферу подключат к теплу до 11 октября - МинЖКХ

Подключение жилой и социальной сферы Украины к теплу планируется завершить до 11 октября.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ.

«Задача стоит завтра на утро максимально закончить (подготовку к зиме) бюджетную сферу, 70-75% должно отапливаться жилья. И на утро 11 октября мы должны полностью начать отопительный сезон. Все объекты должны получать тепло», - сказал он.

Однако министр уточнил, что не все объекты сразу будут получать качественное тепло, потому что необходимо, минимум, две недели для того, чтобы выйти на тот режим, в котором работают котельные, прогреть дома и провести наладочные работы.

По его данным, по состоянию на сегодня, на 8.00, введено в работу 80% котельных, подключено к теплу 56% жилых домов, 87% дошкольных учреждений, 85% учебных заведений, 88% больниц.

Ю.ХИВРИЧ добавил, что «оперативно сработали» Винницкая, Волынская, Днепропетровска, Запорожская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская область, в которых включено более 90% котельных. В Николаевской области и Киеве введено в работу 100% котельных.

В то же время, по вводу в работу котельных «отстают» Севастополь (0%), Крым (21%), Кировоградская область (74%), Львовская (46%), Херсонская (34%), Черкасская (43%) и Черновицкая (33%) области.

При этом жилые дома активно подключаются к теплу в Ривненской области (80%), Волынской (82,1%), Днепропетровской (71,1%), Запорожской (88,5%), Ивано-Франковской (75%), Николаевской (99%), Полтавской (81%), Тернопольской (82%).

Дошкольные заведения подключены к теплу в Винницкой области на 98%, Волынской, Николаевской и Сумской – на 100%.

В частности, в Киеве на сегодня подключены к теплу 40% домов, 100% жилого фонда столицы планируется подключить до понедельника, 11 октября.

Вместе с тем наихудшая ситуация по подключению жилых домов к теплу наблюдается в Крыму (10%), Житомирской области (35%), Закарпатской (23%), Кировоградской (32%), Луганской (23%), Львовской (31%), Одесской (30%), Херсонской (23%), Черкасской (29%), Черновицкой (5,3%), Черниговской (36%) и Севастополе (0%).

По подключению к теплу дошкольных заведений наихудшая ситуация в Кировоградской области (43%), Черкасской (64%), Черновицкой (6%), Севастополе (1,4%), в Киеве не подключено к теплу 7 детских садов; по подключению учебных заведений - в Крыму (62%), Ивано-Франковской области (69%), Кировоградской (21%), Черкасской (54%), Черновицкой (5%) областях, в Севастополе (0%), в Киеве не отапливается 17 школ.

Хуже всего подключаются к теплу больницы в Крыму (39%), Кировоградской области (62%), Херсонской (75%), Черновицкой (56%) областях, в Севастополе (7,4%), в Киеве не отапливается 52 больницы.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства объявило, что в связи с ухудшением погодных условий в Украине начался отопительный сезон.