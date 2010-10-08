Пеня за долги по квартплате населению в этом году начисляться не будет

Пеня на задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг населению в этом году начисляться не будет.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

«В этом году пеня начисляться не будет», – сказал он.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что министерство разработало законопроект, которым внесены предложения отменить запрет на начисление пени, принятый в 1996 году, с 1 января 2011 года.

«Мы ставим вопрос о том, что по всем существующим долгам, а они, к сожалению, большие – около 10 млрд. грн., начисление пени осуществляться не будет. Если этот закон будет принят, пеня будет начисляться только на новые долги, которые возникнут с 1 января 2011 года», – пояснил Ю.ХИВРИЧ.

Министр уточнил, что порядок и размер пени будет определен постановлением Кабинета Министров после принятия данного закона.

Он напомнил, что до 1996 года начислялось 0,01% пени за день просрочки платежа, но не более суммы задолженности.